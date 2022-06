Cosa è successo al concerto benefico in Piazza Duomo a Milano

team_world : Ieri a quest'ora Marco Mengoni doveva ancora salire sul palco di San Siro per quello che è stato poi un concerto in… - _Nico_Piro_ : La Nato domenica ci ha avvisato che la guerra potrà durare per anni. Su questo i governi dovrebbero chiedere un min… - Nino360Tec : RT @supportingassad: #Kremenchuk Mi sembrava strano che i russi bombardassero 'a vanvera' un centro commerciale... Ed ecco infatti cosa è s… - Estherflay1 : RT @MariGe49975095: @di_mlf *E voglio dire quello, che mi è successo dopo aver incontrato Dimash. Lui dal Kazakistan. La prima cosa che vog… - Iwaslateforatag : RT @Iostoconlanato: Ero minorenne quando ci fu l'ultimo referendum sul nucleare. All'epoca avrei votato contro il ripristino del nucleare… -

Corriere Milano

Eccoa Glastonbury Il più famoso festival musicale d'Europa, fermo da due anni a causa della pandemia di Covid , si è concluso la scorsa domenica con oltre 200mila persone che hanno ..."Berrettini ha fatto lagiusta, nel rispetto di tutti" dirà dopo il match il torinese. Ora il ... Temendo un boicottaggio diffuso - come era giànel 1973 - il torneo ha messo mano al ... Incidente in A7, cosa è successo: la sosta in corsia di emergenza, l’inversione a U, i km contromano e lo... Il noto cavaliere del trono over di UeD, Armando, perde completamente la testa per lei e si mostra pubblicamente follemente innamorato.I regali di Natale di Alberto Angela ai telespettatori di Rai 1 continuano: si prepara Stanotte a Milano, in onda il 25 dicembre 2022.