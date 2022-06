Borsa: Europa teme la recessione, male le auto e il mattone (Di mercoledì 29 giugno 2022) Borse europee in rosso a metà mattina con Francoforte che guida i ribassi ( - 1,3%), davanti a Madrid ( - 1%), Milano ( - 0,9%), Parigi ( - 0,8%) e Londra ( - 0,6%) mentre sul mercato tornano a farsi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Borse europee in rosso a metà mattina con Francoforte che guida i ribassi ( - 1,3%), davanti a Madrid ( - 1%), Milano ( - 0,9%), Parigi ( - 0,8%) e Londra ( - 0,6%) mentre sul mercato tornano a farsi ...

Borsa, avvio in ribasso in Europa. Milano - 1,08% Le Borse europee aprono in calo la seduta di metà settimana. Londra apre in calo dello 0,44%, Parigi arretra dell'1,06%, mentre a Francoforte il Dax scende dell'1,07%. Anche la Borsa di Milano avvia la seduta in ribasso, al pari delle altre Borse europee, con gli investitori preoccupati per gli impatti che la stretta monetaria in corso potrà avere sulla crescita.

Italian Design Brands verso la Borsa: al via l'Ipo Idb, 510 dipendenti, 9 società: Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International, Saba Italia, Davide Groppi, Modar, Flexalighting, Axolight e Gamma Arredamenti, ricavi sopra i 144 milioni di cui il 73% a ... Italian design brand avvia il processo di ipo Idb-Italian design brands si muove verso la Borsa. Il polo del design tricolore ha annunciato ... Forlì specializzata nella produzione di arredi in pelle da 26 milioni di euro di giro d'affari, e di ...