Barbara, non vaccinata, radiata dall'albo dei medici: "Io rispetto solo il giuramento di Ippocrate", dice (Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima sospesa e infine radiata dall'albo per le sue posizioni sul vaccino anti Covid. Ma la dottoressa Barbara Balanzoni non arretra di un millimetro. Se per la maggior parte delle categorie di lavoratori il vaccino anti Covid non era obbligatorio, per medici, infermieri e operatori sanitari lo era. In questi due anni i medici che L'articolo proviene da Leggilo.org.

