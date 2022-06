Ucraina, Macron: "Attacchi russi devono essere considerati crimini di guerra" (Di martedì 28 giugno 2022) "Stiamo sanzionando la russia e non abbiamo bisogno di nessuna qualificazione per imporre queste sanzioni. Stiamo contribuendo a stabilire la verita' per poter considerare questi Attacchi come crimini ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) "Stiamo sanzionando laa e non abbiamo bisogno di nessuna qualificazione per imporre queste sanzioni. Stiamo contribuendo a stabilire la verita' per poter considerare questicome...

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Johnson a Macron: 'No ai negoziati, si può invertire il corso della guerra' #G7 #Macron #Johnson #ucraina #russia - EnricoAllevi : SANCHEZ in SPAGNA , MACRON in FRANCIA , SCHOLZ in GERMANIA ma pure in GRECIA e cosí via 'parlano'di LAVORO,ECONOMIA… - TranslateWarIT : #Macron ha commentato i tempi e i risultati della guerra in #Ucraina “La #Russia non può e non deve vincere. Con… - smilypapiking : RT @mariosalis: «La Russia non può e non deve vincere» in Ucraina: lo ha ripetuto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del G7… - Yes2winC : RT @mariosalis: «La Russia non può e non deve vincere» in Ucraina: lo ha ripetuto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del G7… -