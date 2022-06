Ronaldo: “L’omofobia è un crimine e gli omofobi non sono i benvenuti allo stadio” (Di martedì 28 giugno 2022) “L’omofobia è un problema molto serio, è un crimine e i tifosi omofobi non sono i benvenuti alle partite del Cruzeiro. Vi ricordo che oltre a commettere un reato, state danneggiando la vostra squadra. Questo non è un messaggio solo per i tifosi del Cruzeiro, ma per i tifosi di tutte le squadre. Non possiamo permettere che questo comportamento vada avanti negli stadi. Abbiamo già intrapreso alcune azioni, al Mineirao ci saranno dei gagliardetti arcobaleno e ci sarà un arcobaleno anche sulla fascia del capitano”. Con queste parole, Ronaldo ha inciso sulla questione omofobia, in seguito a una multa ai danni del Cruzeiro a causa di alcuni cori dei suoi tifosi durante il recente match con il Gremio. Dopo la sanzione, l’ex attaccante dell’Inter e ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) “è un problema molto serio, è une i tifosinonalle partite del Cruzeiro. Vi ricordo che oltre a commettere un reato, state danneggiando la vostra squadra. Questo non è un messaggio solo per i tifosi del Cruzeiro, ma per i tifosi di tutte le squadre. Non possiamo permettere che questo comportamento vada avanti negli stadi. Abbiamo già intrapreso alcune azioni, al Mineirao ci saranno dei gagliardetti arcobaleno e ci sarà un arcobaleno anche sulla fascia del capitano”. Con queste parole,ha inciso sulla questionea, in seguito a una multa ai danni del Cruzeiro a causa di alcuni cori dei suoi tifosi durante il recente match con il Gremio. Dopo la sanzione, l’ex attaccante dell’Inter e ...

