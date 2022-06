Roma | turista colpita da un albero a Villa Borghese e ferita gravemente | ' È stato un fulmine'

Pubblicità

Tutta colpa di un fulmine . Questo il motivo per cui l' albero a Villa Borghese è crollato ferendo due persone, tra cui unacroata di 47 anni, ain vacanza con la famiglia. A raccontare quegli istanti di terrore è il marito della vittima: 'Abbiamo sentito un botto fortissimo poi abbiamo visto il tronco dell'...Soccorso undi 34 anni. Undidi 34 anni ha chiamato oggi il Nue112 dicendo di trovarsi in difficoltà e di aver perso l'orientamento lungo il Cammino Celeste che stava percorrendo in direzione sud - nord. L'... Il turista ubriaco che lancia bottiglie contro i passanti Tutta colpa di un fulmine. Questo il motivo per cui l'albero a Villa Borghese è crollato ferendo due persone, tra cui una turista croata di 47 anni, a Roma in vacanza con la famiglia.Un turista di Roma di 34 anni ha chiamato oggi il Nue112 dicendo di trovarsi in difficoltà e di aver perso l'orientamento lungo il Cammino Celeste che stava percorrendo in direzione sud-nord. L'escurs ...