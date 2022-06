Roma, scelto l'erede di Zaniolo (Di martedì 28 giugno 2022) Nicolò Zaniolo vuole lasciare la Roma. I giallorossi, per non farsi trovare impreparati, hanno già individuato il sostituto: Domenico... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Nicolòvuole lasciare la. I giallorossi, per non farsi trovare impreparati, hanno già individuato il sostituto: Domenico...

Pubblicità

sportli26181512 : Roma, scelto l'erede di Zaniolo: Nicolò Zaniolo vuole lasciare la Roma. I giallorossi, per non farsi trovare imprep… - Roberto56917939 : @ritadallachiesa Ma i romani non hanno scelto il sindaco salvatore che avrebbe fatto ripulire il sudicio da Roma? H… - infoitsport : Zaniolo ha scelto la Juve, ma la Roma non fa sconti - PieraBelfanti : @GSerrrrra Il #PD aveva scelto il metodo delle primarie per designare il candidato del PD a Sindaco di Roma; e x pr… - siamo_la_Roma : ?? Nuova squadra per #Fonseca ???? Ripartirà dalla Francia ?? Ha scelto il #Lille #ASRoma -