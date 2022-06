Roberta Giusti vuole provarci | A settembre in studio | la proposta shock

Leggi su direttanews

(Di martedì 28 giugno 2022) L’ex tronistapronta a rimettersi in gioco dopo Uomini e Donne:inaspettata in vista del prossimoL’ex tronista(screenshot Witty)Ilariacontinua a godersi il post Uomini e Donne. Amatissima ex tronista del noto dating show, la giovane influencer vive serena la sua storia d’amore con Samuele Carniani. Lalo ha scelto proprio nel corso del noto format di Canale 5 lasciando a bocca asciutta invece Luca Salatino. Tra Samuele ele cose sembrano andare a gonfie vele: i due trascorrono tanto tempo insieme ed hanno avuto modo anche di conoscere le rispettive famiglie. Una situazione quindi di completa serenità e che potrebbe essere alla base ...