Monza, Galliani spera nel sì di un difensore (Di martedì 28 giugno 2022) Il Monza continua a lavorare alacremente per consegnare a Giovanni Stroppa una formazione competitiva per la Serie A. Si avvicina in tal senso... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 giugno 2022) Ilcontinua a lavorare alacremente per consegnare a Giovanni Stroppa una formazione competitiva per la Serie A. Si avvicina in tal senso...

Pubblicità

MCriscitiello : Esclusiva Monza, Galliani prova il blitz: incontro al Bulgari per Casale del Verona #Sportitaliamercato… - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Le parole di #Galliani su #Sensi, #Pessina e #Pinamonti - TuttoMercatoWeb : #Monza, #Galliani in sede #Inter: affondo finale per #Pinamonti ?? @ivanfcardia - sportli26181512 : Monza, Galliani spera nel sì di un difensore: Il Monza continua a lavorare alacremente per consegnare a Giovanni St… - zazoomblog : Monza Galliani: “Icardi? Mai detto impossibile ma…” - #Monza #Galliani: #“Icardi? #detto -