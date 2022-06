Missili russi su un centro commerciale in Ucraina | almeno 16 morti Zelensky | ' Un atto di terrorismo'

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Missili russi su un centro commerciale con oltre mille civili a Kremenchuk. Le immagini dell'edificio in… - eziomauro : Due missili russi colpiscono un centro commerciale a Kremenchuk, Zelensky: 'Dentro mille persone' - DantiNicola : A 6 anni è stata estratta dalla macerie di un palazzo colpito da missili russi. A #Kyiv all'alba dopo 123 giorni un… - PapaItaliano4 : RT @putino: Anche oggi i depositi di rifornimenti e munizioni russi nei territori occupati a est stanno bruciando dopo attacchi notturni de… - mario0549 : RT @flaminiasabate1: Missili russi hanno colpito un centro commerciale a Kremenchug. Ci sono morti e feriti. Putin è un maledetto assassino… -

- Il bombardamento a Kremenchuck, città situata sulle rive del fiume Dnipro, un obiettivo senza alcun valore strategico. Dal G7 immediata la condanna internazionale. Oggi riunione del Consiglio di ...Si è continuato a scavare per tutta la notte, con i generatori elettronici, sotto le macerie di quel che resta del centro commerciale a Kremenchuck , colpito dae poi andato a fuoco. Il bilancio è di 16 morti e 59 feriti, ma i numeri potrebbero aumentare. Durissima la condanna da parte del presidente ucraino, Voldymyr Zelensky , che ieri è ...I missili russi colpiscono un centro commerciale in Ucraina, provocando 18 morti e altri feriti, più diversi dispersi.Kremenchuk è un’importante città industriale ucraina che, durante il pomeriggio di ieri, ha subito un bombardamento da parte dei russi. Un missile ha colpito un centro commerciale in una città ucraina ...