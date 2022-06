Le parole di Kissinger (e Johnson) indicano la strada di un negoziato per l’Ucraina? (Di martedì 28 giugno 2022) Il «più fedele alleato dell’Ucraina» e l’ex segretario di Stato Usa che Kiev aveva accusato di posizioni «filorusse» hanno indicato come obiettivo della guerra il ritorno allo status quo prima del 24 febbraio. Un negoziato può partire da qui? Leggi su corriere (Di martedì 28 giugno 2022) Il «più fedele alleato del» e l’ex segretario di Stato Usa che Kiev aveva accusato di posizioni «filorusse» hanno indicato come obiettivo della guerra il ritorno allo status quo prima del 24 febbraio. Unpuò partire da qui?

Le parole di Kissinger e Johnson indicano la strada di un negoziato per l'Ucraina ... fino alle sagge ancorché tardive parole di Johnson. Basti pensare che ancora a maggio, quando ... Campione di una "pace" all'insegna del realismo è, ancora e sempre, Henry Kissinger , che alla soglia ... Kissinger su Russia e Ucraina: "Mosca va reintegrata nel sistema europeo" Al Corriere della Sera Kissinger dice che "va sconfitta l'invasione della Russia, non la Russia in ... L'ex segretario di Stato replica a chi lo ha criticato per le parole di Davos, temendo di essere ... ... fino alle sagge ancorché tardivedi Johnson. Basti pensare che ancora a maggio, quando ... Campione di una "pace" all'insegna del realismo è, ancora e sempre, Henry, che alla soglia ...Al Corriere della Seradice che "va sconfitta l'invasione della Russia, non la Russia in ... L'ex segretario di Stato replica a chi lo ha criticato per ledi Davos, temendo di essere ...