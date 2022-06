Lascia tutti senza parole: inaspettato annuncio di Kevin Prince Boateng (Di martedì 28 giugno 2022) In conferenza stampa Kevin Prince Boateng ha annunciato che “questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista. Non importa quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l’anno prossimo, questa è la mia ultima stagione“. Il trequartista dopo una lunga trafila nel Milan e, in generale, aver vestito i colori di 19 squadre diverse, annuncia dunque, il suo addio al calcio giocato. Il 35enne è attualmente in forze all’Herta Berlino, squadra a cui si è legato nella sessione estiva del mercato 2021. Boateng Ritiro Herta L’annuncio di Boateng arriva dopo neanche una settimana dopo l’ufficializzazione del rinnovo contrattuale con il club. Il ghanese aveva militato anche nel Monza, quando, ancora in B, faceva notizia la coppia d’attacco formata con Mario ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) In conferenza stampaha annunciato che “questa è la mia ultima stagione da calciatore professionista. Non importa quel che succederà. Anche se giochiamo in Champions League l’anno prossimo, questa è la mia ultima stagione“. Il trequartista dopo una lunga trafila nel Milan e, in generale, aver vestito i colori di 19 squadre diverse, annuncia dunque, il suo addio al calcio giocato. Il 35enne è attualmente in forze all’Herta Berlino, squadra a cui si è legato nella sessione estiva del mercato 2021.Ritiro Herta L’diarriva dopo neanche una settimana dopo l’ufficializzazione del rinnovo contrattuale con il club. Il ghanese aveva militato anche nel Monza, quando, ancora in B, faceva notizia la coppia d’attacco formata con Mario ...

