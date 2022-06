La Formula Uno contro Nelson Piquet: aveva rivolto espressioni razziste verso Hamilton (Di martedì 28 giugno 2022) Hanno fatto ancora discutere i vergognosi epiteti razzisti che Nelson Piquet aveva indirizzato a Lewis Hamilton lo scorso novembre (2021) nel commentare l’incidente con Verstappen a Silverstone, in un’intervista che concesse ad un canale Youtube, Enerto. Il ne***tto – disse l’ex pilota brasiliano – ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il ne***tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco Ebbene, il video di quell’intervista è diventato virale in questi giorni, in Brasile è un trending topic sui social network. Tanto da costringere la Formula Uno ad intervenire con una posizione ufficiale. pic.twitter.com/HJwKokmzps — Formula 1 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Hanno fatto ancora discutere i vergognosi epiteti razzisti cheindirizzato a Lewislo scorso novembre (2021) nel commentare l’incidente con Verstappen a Silverstone, in un’intervista che concesse ad un canale Youtube, Enerto. Il ne***tto – disse l’ex pilota brasiliano – ha posizionato la macchina in modo che Verstappen non potesse sterzare. Il ne***tto l’ha fatto perché sapeva che quella curva non avrebbero potuto farla in due. È stato fortunato che solo l’altra macchina sia andata a sbattere, ha agito in modo sporco Ebbene, il video di quell’intervista è diventato virale in questi giorni, in Brasile è un trending topic sui social network. Tanto da costringere laUno ad intervenire con una posizione ufficiale. pic.twitter.com/HJwKokmzps —1 ...

