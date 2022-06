Inghilterra, nasce l’ambasciatrice della salute delle donne (Di martedì 28 giugno 2022) Sarà Dame Lesley Regan, professoressa di Ostetricia e Ginecologia all'Imperial College di Londra, a ricoprire per la prima volta questa nuova figura istituzionale Leggi su vanityfair (Di martedì 28 giugno 2022) Sarà Dame Lesley Regan, professoressa di Ostetricia e Ginecologia all'Imperial College di Londra, a ricoprire per la prima volta questa nuova figura istituzionale

Pubblicità

giokafka : RT @Cartabiancarai3: #DiCesare: 'Questa narrazione per cui tutto nasce dalla testa di Putin non sta in piedi, persino il Papa ha detto che… - Alemilanista86 : @tomasonidiego Nasce dall'Inghilterra e continuano a parlarne anche oggi in Inghilterra. Che sia vera o meno - ChristianTolve : @tomasonidiego La notizia nasce in Inghilterra - GZagaglia : RT @ErmannoVaccari: @drsmoda2 Giusto tant’è che la fabian society (la massoneria che muove le fila di tutto nasce in Inghilterra) - LB19712 : RT @ErmannoVaccari: @drsmoda2 Giusto tant’è che la fabian society (la massoneria che muove le fila di tutto nasce in Inghilterra) -