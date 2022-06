(Di martedì 28 giugno 2022) C’è tanta curiosità riguardo alla settima edizione del Grande Fratello Vip. A partire da settembre, i concorrenti della casa più spiata d’Italia torneranno sul piccolo schermo per dare vita a nuove dinamiche. Secondo il noto portale di TV Blog, questa volta, il desiderio di Alfonso Signorini sarebbe quello di concentrarsi sulle storie personali dei gieffini. Inoltre, nelle ultime ore, Davide Maggio ha fatto sapere che ledele del cogdi uno dei partecipanti saranno C e M. Potrebbe interessarti: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? L’annuncio di Alfonso Signorini GF Vip 7, Alfonso Signorini cambia tutto: ecco cosa vuole fare Nelle ultime settimane, gli utenti dei social network non stanno facendo altro che rilasciare commenti sui nomi dei possibili protagonisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. ...

Pubblicità

tuttopuntotv : Indiscrezioni su un nuovo concorrente del GF Vip 7: diffuse le iniziali del nome #gfvip #gfvip7 - blogtivvu : Concorrenti Grande Fratello Vip: spuntano le iniziali di un nuovo nome, indiscrezioni sul cast - _Gi_Ci_ : @GiusyBelfiore Grillo non in grado di gestire M5S sul piano politico (lo ha già dimostrato). Pur trattandosi di ind… - veneto_ : RT @InsertoMagazine: Alice Campello la notizia che tutti stavano aspettando. Indiscrezioni confermate: Alice Campello e Alvaro Morata diven… - InsertoMagazine : Alice Campello la notizia che tutti stavano aspettando. Indiscrezioni confermate: Alice Campello e Alvaro Morata di… -

Today.it

Stando ad alcune, però, la moglie di Paolo Bonolis è stata scelta dopo il no di Giulia De Lellis. GF Vip: Bruganelli scelta dopo il no della De Lellis ' Non penso che sarei di...Questo nonostante Johnny Depp abbia ammesso, durante il processo, che non reciterebbe in un... alla NBC, spiega che questesi basano, sostanzialmente, sul nulla e che è tutto ... Ci sono novità interessanti su iPhone 14: le ultime indiscrezioni Colpo di scena per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, che verrà condotta nuovamente da Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha deciso infatti ...La nuova porta USB-C sta per arrivare sui dispositivi Apple. Pare, però, che non arriverà sui nuovi modelli di iPhone 14.