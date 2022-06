“Grande Fratello Vip”, doloroso addio: non ci sarà più nella prossima edizione (Di martedì 28 giugno 2022) doloroso addio al “Grande Fratello Vip“, dal prossimo anno non sarà più nel cast del reality show. Si tratta di un brutto colpo per il pubblico, che ormai si era affezionato. La produzione, però, ha deciso così. nella prossima edizione faranno a meno della sua presenza, optando per un altro personaggio televisivo. Vedremo se il sostituito si rivelerà all’altezza. In questo articolo vi sveliamo nei dettagli questa indiscrezioni che circola da giorni sul web. (Continua dopo la foto…) “Grande Fratello Vip 6”, le coppie non esplose e gli amori non ricambiati nella casa “Grande Fratello Vip”, doloroso addio: non ci sarà ... Leggi su tvzap (Di martedì 28 giugno 2022)al “Vip“, dal prossimo anno nonpiù nel cast del reality show. Si tratta di un brutto colpo per il pubblico, che ormai si era affezionato. La produzione, però, ha deciso così.faranno a meno della sua presenza, optando per un altro personaggio televisivo. Vedremo se il sostituito si rivelerà all’altezza. In questo articolo vi sveliamo nei dettagli questa indiscrezioni che circola da giorni sul web. (Continua dopo la foto…) “Vip 6”, le coppie non esplose e gli amori non ricambiaticasa “Vip”,: non ci...

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - EMA_EG : @Orgoglioitalia3 Era Fabiana del Grande Fratello ?????? - coraleinn : RT @albelama1: Ieri Gianni Morandi mi ha chiamato fratello, figa io sono suo fratello ora. Sono un grande. Chissà come si chiama mia mamma… - TeamVirus41 : RT @trugoyTRP: Mi è tornato in mente che Salvo del Grande Fratello pensava che Dante Alighieri fosse Santi Licheri e adesso non riesco più… - tiborverduna : @Pedro_Punisher @pop_auror_a @PapagniGrace @Resistenza1967 Sta succedendo un complotto complottissimo! Dopo la… -