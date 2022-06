Genova, Bucci presenta la nuova giunta: FdI si accontenta di due assessori, entra Italia Viva. E c’è anche un 16enne “sindaco dei giovani” (Di martedì 28 giugno 2022) Undici assessori, sei uomini e cinque donne, con cinque conferme rispetto al primo mandato e l’ingresso in squadra di Italia Viva. Marco Bucci ha varato la sua giunta-bis superando le frizioni con Fratelli d’Italia: in una telefonata al rieletto sindaco di Genova, infatti, Giorgia Meloni aveva reclamato per il partito tre assessori al posto dei due uscenti, agitando il 9,33% ottenuto alle comunali del 12 giugno (quasi il doppio della percentuale di cinque anni fa) che ne ha fatto la seconda forza della coalizione dopo la civica “Vince Genova”. Dopo qualche giorno di tira e molla – con lo spettro dell’appoggio esterno – si è raggiunto il compromesso: FdI avrà due assessori, Sergio Gambino (l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Undici, sei uomini e cinque donne, con cinque conferme rispetto al primo mandato e l’ingresso in squadra di. Marcoha varato la sua-bis superando le frizioni con Fratelli d’: in una telefonata al rielettodi, infatti, Giorgia Meloni aveva reclamato per il partito treal posto dei due uscenti, agitando il 9,33% ottenuto alle comunali del 12 giugno (quasi il doppio della percentuale di cinque anni fa) che ne ha fatto la seconda forza della coalizione dopo la civica “Vince”. Dopo qualche giorno di tira e molla – con lo spettro dell’appoggio esterno – si è raggiunto il compromesso: FdI avrà due, Sergio Gambino (l’ex ...

