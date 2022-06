Europei U.19: Italia battuta 2 - 1, in finale va l'Inghilterra (Di martedì 28 giugno 2022) Niente finale per l'Italia under 19 all'Europei di categoria. Gli azzurrini sono stati sconfitti 2 - 1 dall'Inghilterra nella semifinale giocata a Senec (Slovacchia) e accedono così alla finalina per ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Nienteper l'under 19 all'di categoria. Gli azzurrini sono stati sconfitti 2 - 1 dall'nella semigiocata a Senec (Slovacchia) e accedono così alla finalina per ...

