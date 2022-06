Covid | Pregliasco | “Virus detta le regole e potrà darci altri problemi”

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questolo inseguiamo, è lui chelee con le sue variazioni casuali, la sua instabilità, davvero puòulteriori” anche se sul futuro è “difficile fare previsioni, perché si rischia di essere sconfessati” dallo stesso Sars-CoV-2 e dalla sua imprevedibilità. Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’università Statale di Milano, che tuttavia resta fedele “alla mia teoria”, di un andamento “tipico di altre infezioni respiratorie che si sono susseguite, compresiinfluenzali anche pandemici: onde come quelle provocate da un sasso buttato in uno stagno”. Quindi “ora con la nuova Omicron 5 c’è una crescita, alla quale è probabile che seguirà una defervescenza e ...

A testimoniare l'aggressività del- 19 nella sottovariante Omicron 5 c'è il numero dei ...avverte si contagi. Ma l'allarme su Omicron 5 non è di certo finito qui. Infatti anche ...Omicron 5, nuovo picco atteso a luglio: l'avvertimento del professor' Ilnon si è affatto raffreddorizzato , Omicron è ben altro che un raffreddore. Mi aspetto il picco di Omicron 5 ...La variante Omicron 5 è considerata il virus più contagioso al mondo e i contagi stanno aumentando di giorno in giorno nonostante le temperature bollenti dell’estate. Un’ondata che non si aspettava pi ...Lo spiega all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università ... “Le onde” nello ‘stagno’ Covid “possono essere molto alte, ma l’effetto di protezione della ...