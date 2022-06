Candreva- Monza: succederà oggi! (Di martedì 28 giugno 2022) Il Monza ha raggiunto una promozione unica nella sua storia e non ha intenzione di passare inosservato: per questo sta da subito provando a rinforzare la rosa. Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, sta lavorando per portare ai biancorossi giocatori giovani di talento, ma anche calciatori esperti. I primi due colpi sono già stati annunciati: il difensore, ex Inter, Andrea Ranocchia e il portiere, ex Cagliari e della Nazionale Italiana, Alessio Cragno. Il Monza, ovviamente, non si ferma qui e tra oggi e domani è previsto a Milano un incontro con Federico Pastorello: agente tra gli altri di Antonio Candreva. Antonio Candreva Sampdoria La società biancorossa è interessata da settimane all’attaccante e starebbe pensando a lui per aggiungere esperienza e leadership alla squadra. Berlusconi farà di ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 giugno 2022) Ilha raggiunto una promozione unica nella sua storia e non ha intenzione di passare inosservato: per questo sta da subito provando a rinforzare la rosa. Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, sta lavorando per portare ai biancorossi giocatori giovani di talento, ma anche calciatori esperti. I primi due colpi sono già stati annunciati: il difensore, ex Inter, Andrea Ranocchia e il portiere, ex Cagliari e della Nazionale Italiana, Alessio Cragno. Il, ovviamente, non si ferma qui e tra oggi e domani è previsto a Milano un incontro con Federico Pastorello: agente tra gli altri di Antonio. AntonioSampdoria La società biancorossa è interessata da settimane all’attaccante e starebbe pensando a lui per aggiungere esperienza e leadership alla squadra. Berlusconi farà di ...

