Uno sconosciuto ha ucciso 4 nipoti e il nonno nella loro casa. I più giovani avevano 11 anni (Di lunedì 27 giugno 2022) Un anziano e i suoi 4 nipoti vengono annientati da un detenuto in fuga nella casa di famiglia. Il killer ha trovato le armi del massacro sul posto. Era una giornata tranquilla per il nonno e i suoi nipoti nella loro fattoria nella campagna texana, quando all’improvviso li sorprese un pericoloso killer, evaso da un bus per detenuti, che li uccise senza ritegno. Ansa/ABEDIN TAHERKENAREHCapitava spesso che il nonno portasse i suoi nipoti nella fattoria di famiglia per fare lavori domestici. In questa tragedia che ha insanguinato il Texas sono morte brutalmente 5 persone. Parliamo del 66enne Mark Collins e i suoi nipoti Waylon, 18 anni, ... Leggi su formatonews (Di lunedì 27 giugno 2022) Un anziano e i suoi 4vengonoentati da un detenuto in fugadi famiglia. Il killer ha trovato le armi del massacro sul posto. Era una giornata tranquilla per ile i suoifattoriacampagna texana, quando all’improvviso li sorprese un pericoloso killer, evaso da un bus per detenuti, che li uccise senza ritegno. Ansa/ABEDIN TAHERKENAREHCapitava spesso che ilportasse i suoifattoria di famiglia per fare lavori domestici. In questa tragedia che ha insanguinato il Texas sono morte brutalmente 5 persone. Parliamo del 66enne Mark Collins e i suoiWaylon, 18, ...

Pubblicità

marcodimaio : I problemi del M5S sono affar loro; ma è un fatto che senza Di Maio L. Conte sarebbe rimasto uno sconosciuto. Gli a… - Alessandrobarix : @liliaragnar @GiovanniPortel8 Non so se Conte ha bambini ma vorrei vedere se un amico.. Non dico uno sconosciuto ne… - christiandepe : RT @EmanueleBottoni: Pensiero della notte : La 'notorietà' e la nobile provenienza, non è garanzia di nulla. L'arte non sta nel prendere un… - ACMLV89 : RT @EmanueleBottoni: Pensiero della notte : La 'notorietà' e la nobile provenienza, non è garanzia di nulla. L'arte non sta nel prendere un… - anomis_22 : RT @EmanueleBottoni: Pensiero della notte : La 'notorietà' e la nobile provenienza, non è garanzia di nulla. L'arte non sta nel prendere un… -