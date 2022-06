Trovate armi in casa ad un uomo agli arresti domiciliari: ora trasferito in carcere (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Squadra Volante della Questura di Benevento, la scorsa notte ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un 27enne, Roberto Cella già sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti una pistola con matricola brasa oltre ad un’ascia ma anche numerosi coltelli ed un manganello. L’uomo è stato quindi sottoposto all’arresto in carcere nella casa circondariale di Capodimonte su disposizione del pm Assunta Tillo. E’ difeso dall’avvocato Antonio Leone. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Squadra Volante della Questura di Benevento, la scorsa notte ha effettuato una perquisizione domiciliare a carico di un 27enne, Roberto Cella già sottoposto. Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti una pistola con matricola brasa oltre ad un’ascia ma anche numerosi coltelli ed un manganello. L’è stato quindi sottoposto all’arresto innellacircondariale di Capodimonte su disposizione del pm Assunta Tillo. E’ difeso dall’avvocato Antonio Leone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

