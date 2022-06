Tour de France 2022, Mark Cavendish: “Deluso di non poter difendere la mia maglia verde” (Di lunedì 27 giugno 2022) Niente Mark Cavendish al Tour de France 2022. Cannonball, quinto ciclista della storia per numero di vittorie in carriera a pochissima distanza da Mario Cipollini, non è riuscito ad inserirsi tra gli otto della Quick Step-Alpha Vinyl che saranno al via della Grande Boucle in quel di Copenaghen, in Danimarca. Non è bastato l’ennesimo grande successo della sua carriera ai Campionati Nazionali, ottenuto in maniera antitetica rispetto al suo passato: una gara passata completamente in fuga, in cui ha rintuzzato i tentativi dei rivali che hanno tentato di toglierselo di ruota per poi trionfare allo sprint. Proprio nelle interviste post gara aveva fatto intendere che al Tour ci sarebbe andato, e anche di corsa. Invece la squadra belga ha optato per dare piena fiducia al suo compagno Fabio ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Nientealde. Cannonball, quinto ciclista della storia per numero di vittorie in carriera a pochissima distanza da Mario Cipollini, non è riuscito ad inserirsi tra gli otto della Quick Step-Alpha Vinyl che saranno al via della Grande Boucle in quel di Copenaghen, in Danimarca. Non è bastato l’ennesimo grande successo della sua carriera ai Campionati Nazionali, ottenuto in maniera antitetica rispetto al suo passato: una gara passata completamente in fuga, in cui ha rintuzzato i tentativi dei rivali che hanno tentato di toglierselo di ruota per poi trionfare allo sprint. Proprio nelle interviste post gara aveva fatto intendere che alci sarebbe andato, e anche di corsa. Invece la squadra belga ha optato per dare piena fiducia al suo compagno Fabio ...

Pubblicità

SpazioCiclismo : Scopriamo a che ora partono e si concludono le tappe del #TDF2022 - OA_Sport : Alla partenza da Copenaghen, ci sarà anche Giulio Ciccone in maglia Trek-Segafredo - OA_Sport : A pochi giorni dalla partenza del Tour, i poliziotti perquisiscono le abitazioni di corridori e staff della Bahrain… - OA_Sport : I convocati della Quick Step-Alpha Vinyl per il Tour: assenze importanti - SpazioCiclismo : Brutta esperienza oggi per corridori e staff della Bahrain Victorious alla vigilia della partenza per il #TDF2022 -