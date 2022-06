Sindaci, Berlusconi “richiama” il centrodestra: «Le divisioni hanno disorientato i nostri elettori» (Di lunedì 27 giugno 2022) Un vertice ad Arcore con lo stato maggiore forzista – capigruppo Barelli (Camera) e Bernini (Senato) più il vicepresidente Tajani – seguito da un videomessaggio in cui Silvio Berlusconi dice la sua dopo i ballottaggi. Le “voci di dentro” accreditano un Cavaliere rassegnato a registrare la sconfitta di Verona ma assolutamente sorpreso dalla sconfitta di Monza. Altrettanto delusione gli ha procurato il risultato di Catanzaro, città di una regione, la Calabria, considerata una roccaforte azzurra. Abbastanza, in ogni caso, perché rompesse gli indugi e annunciasse un incontro con i leader della coalizione. Così Berlusconi in un videomessaggio «Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con i nostri alleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali», ha fatto sapere. Quanto al voto, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Un vertice ad Arcore con lo stato maggiore forzista – capigruppo Barelli (Camera) e Bernini (Senato) più il vicepresidente Tajani – seguito da un videomessaggio in cui Silviodice la sua dopo i ballottaggi. Le “voci di dentro” accreditano un Cavaliere rassegnato a registrare la sconfitta di Verona ma assolutamente sorpreso dalla sconfitta di Monza. Altrettanto delusione gli ha procurato il risultato di Catanzaro, città di una regione, la Calabria, considerata una roccaforte azzurra. Abbastanza, in ogni caso, perché rompesse gli indugi e annunciasse un incontro con i leader della coalizione. Cosìin un videomessaggio «Sarò io stesso a promuovere un confronto approfondito con ialleati per disegnare l’Italia del futuro e vincere le prossime elezioni nazionali», ha fatto sapere. Quanto al voto, ...

