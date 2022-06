Roma | maxi incendio nella zona nord-ovest | esplodono bombole di gpl | fiamme vicine alle abitazioni 15 intossicati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022) Un grandeè scoppiato intorno14di, in via Bosco Marengo, nei pressi di un campo rom della Monachina. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, alcune sterpaglie. Le, complice il vento caldo, si sono propagate, fino a lambire giardini e palazzine private, coprendo un’area estesa, dalla via Aurelia fino al quartiere Casalotti. Il rogo ha coinvolto capannoni industriali, all’interno dei quali si trovavano anchegpl che sono esplose. Sul posto sono al lavoro squadre di Vigili del fuoco, della Protezione civile e la Polizia diCapitale. Al momento non si segnalano feriti ma 15 persone sono rimaste intossicate dal fumo. Due persone, una donna e bambino, ...