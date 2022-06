“Potevo, ma…”: occhio Napoli, l’annuncio è una beffa per i tifosi (Di lunedì 27 giugno 2022) Continuano le indiscrezioni sul mercato del Napoli. Proprio in serata è arrivato un annuncio che sa un po’ di beffa per i tifosi azzurri. Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Continuano le indiscrezioni sul mercato del. Proprio in serata è arrivato un annuncio che sa un po’ diper iazzurri. Dopo gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia dalla Dinamo Batumi per circa 10 milioni di euro e di Mathias Olivera dal Getafe per 12 milioni di euro più 2 di bonus, il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

thepeopleu : Avrò anche postato una canzone di cantante indie non troppo conosciuto e può sembrare che abbia gusti ricercati ma… - bvrtyfk : 00:00 non dirò nulla, perché so come ti senti ora, ma non potevo evitare di dedicarti almeno una mezzanotte. Indipe… - TuttoMercatoWeb : Insigne si presenta: 'Potevo stare in Europa ma ho scelto Toronto per i figli. E non per soldi' - setirendefelice : no vabbè ma solo io mi potevo addormentare sto rosicando a vedere tutti i video - Andreea7BTS : RT @italianarmyfam_: 'Capirete quando queste canzoni usciranno più tardi, ma per discutere di queste cose, non potevo rimanere sempre vivac… -