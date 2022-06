Non lo fate in spiaggia: si rischiano multe salatissime e il carcere se ti beccano (Di lunedì 27 giugno 2022) Ormai siamo in piena estate e gli italiani hanno già programmato le loro vacanze in giro per il Bel Paese. Come sempre, con le temperature in picchiata, le mete più gettonate sono le località di mare anche se molte persone, amanti soprattutto della natura, optano per delle avventure in montagna. È molto forte la voglia di rilassarsi dopo i mesi di chiusura a causa del Covid o la preoccupazione della guerra in Ucraina. Nonostante ciò, bisogna comunque non distrarsi sotto l’ombrellone perchè potrebbero esserci in agguato dei ladri, pronti a portarci via le nostre cose. Vediamo cosa succede a coloro che si appropriano di oggetti altrui lasciati sotto gli ombrelloni mentre si è impegnati in una nuotata.



Mare, sole e relax: queste sono le tre parole che caratterizzano le vacanze degli italiani. Ma, nonostante ciò, è bene non distrarsi troppo mentre ci si gode una giornata in ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 giugno 2022) Ormai siamo in piena estate e gli italiani hanno già programmato le loro vacanze in giro per il Bel Paese. Come sempre, con le temperature in picchiata, le mete più gettonate sono le località di mare anche se molte persone, amanti soprattutto della natura, optano per delle avventure in montagna. È molto forte la voglia di rilassarsi dopo i mesi di chiusura a causa del Covid o la preoccupazione della guerra in Ucraina. Nonostante ciò, bisogna comunque non distrarsi sotto l’ombrellone perchè potrebbero esserci in agguato dei ladri, pronti a portarci via le nostre cose. Vediamo cosa succede a coloro che si appropriano di oggetti altrui lasciati sotto gli ombrelloni mentre si è impegnati in una nuotata.Mare, sole e relax: queste sono le tre parole che caratterizzano le vacanze degli italiani. Ma, nonostante ciò, è bene non distrarsi troppo mentre ci si gode una giornata in ...

Pubblicità

RaphaelRaduzzi : @borghi_claudio Ciao Claudio, preferisco 1000 volte rischiare di non essere rieletto piuttosto che sostenere il gov… - rubio_chef : Non fate che latrare “antisemita” senza aver letto né studiato nulla delle menzogne sioniste che hanno preceduto la… - ItaliaViva : La politica estera è una cosa seria, non è inseguire un like. Siamo di fronte alla più grande crisi economica degli… - Valluch1 : @dorypesciolina @Filo_Rossi Ma lei può dire cosa vuole,ma non accusarci di fancazzismo se non abbiamo nessuno che c… - VerdiStudio : @DavideR46325615 @Noname63840335 'Fate come vi dico e non come faccio'.... oppure 'io so' io e voi non siete un c....o' -