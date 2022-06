LIVE – Sinner-Wawrinka 0-0 | primo turno Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ile latestuale del confronto tra Jannike Stanislas Wawirnka, valevole comedel torneo di. L’azzurro esordirà dunque contro uno dei più esperti tennisti attivi a Londra, particolarmente insidioso per via del suo servizio affidabile e del suo rovescio a una mano semplicemente esplosivo; considerando che lo svizzero partecipi come wild card, difficilmente l’altoatesino, testa di serie numero 10, avrebbe potuto affrontare opponente più ostico. Chi riuscirà a prevalere tra il giovane e fenomenalee il veterano talentuoso? Scopriamolo insieme. Sportface.it seguirà la partita ine garantirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il ...

Pubblicità

zizionice : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Wimbledon 2022 - Jannik Sinner fa il suo esordio nel terzo Slam dell’anno contro Stan Wawrinka! L’azzurro sfid… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Wimbledon 2022 - Jannik Sinner fa il suo esordio nel terzo Slam dell’anno contro Stan Wawrinka! L’az… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka Wimbledon 2022 in DIRETTA: Kontaveit conquista il primo set contro Pera! A seguire l’azzurro -… - zazoomblog : LIVE Sinner-Wawrinka Wimbledon 2022 in DIRETTA: Norrie batte Andujar e la pioggia! Tra poco Kontaveit poi l’azzurro… - infoitsport : LIVE - Sinner-Wawrinka, primo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA -

Prima giornata di Wimbledon.sfida Wawrink, più tardi Fognini - Griekspoor. Il debuttante Vavassori cede con un triplo 6 - 4 contro lo statunitense Tiafoe. Tra le donne in programma il derby Trevisan - Cocciaretto e ...... così come attorno alle 15:15 Fognini gioca contro Griekspoor econtro Wawrinka . Per lo ... il servizio di streaminge on demand di Sky.Paolo Banchero, l'incredibile look fa incetta di commenti: le foto. La prima scelta dell'Nba Draft 2022 non è di certo passata inosservata: l'abbigliamento è sgargiante.Event details about Novak Djokovic vs Soonwoo Kwon Live Stream Free: Watch Wimbledon 2022 p2p Online Reddit Video Radio Coverage Link in HDQ in San Francisco on June 27, 2022 - watch, listen, photos a ...