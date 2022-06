Katia Tarasconi | «Kri era felice | mi spedì una foto | poi un incidente me l’ha portato via»

Leggi su corriere

(Di lunedì 27 giugno 2022)dopo la morte del figlio: «Era andato da Piacenza a Roma per un weekend tra amici. Ora vorrei sognarlo, non ci riesco. È una cosa disumana, un dolore fisico che non ti lascia mai. Ma sai che non puoi farci niente e allora dici: mi alzo lo stesso e faccio ciò che devo fare»