Fatal Verona servita: Tommasi nuovo sindaco, psicodramma a destra (Di lunedì 27 giugno 2022) Il colpaccio era nell’aria. Da mesi, settimane, giorni. E i segnali si intravedevano anche allo sprint decisivo, fin dalle prime battute dello spoglio. Ma, sia per scrupolo o scaramanzia, nella sede di Rete! si vuole aspettare la mezzanotte: l’alba di un nuovo giorno, Damiano Tommasi sindaco di Verona. Boom. Battuto il sindaco uscente Federico Sboarina, per oltre 6 mila voti, 53,4 a 47,6 per cento. È un risultato clamoroso, quasi epocale per i vincitori: l’ultima volta – e l’unica, dal 1946 – che un primo cittadino del centrosinistra era entrato a Palazzo Barbieri fu nel 2002 con Paolo Zanotto. All’epoca Tommasi aveva appena giocato i Mondiali con la Nazionale e la Champions League in maglia Roma, col tricolore sul petto. Altri mondi, anzi no. In questi mesi aveva detto che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 giugno 2022) Il colpaccio era nell’aria. Da mesi, settimane, giorni. E i segnali si intravedevano anche allo sprint decisivo, fin dalle prime battute dello spoglio. Ma, sia per scrupolo o scaramanzia, nella sede di Rete! si vuole aspettare la mezzanotte: l’alba di ungiorno, Damianodi. Boom. Battuto iluscente Federico Sboarina, per oltre 6 mila voti, 53,4 a 47,6 per cento. È un risultato clamoroso, quasi epocale per i vincitori: l’ultima volta – e l’unica, dal 1946 – che un primo cittadino del centrosinistra era entrato a Palazzo Barbieri fu nel 2002 con Paolo Zanotto. All’epocaaveva appena giocato i Mondiali con la Nazionale e la Champions League in maglia Roma, col tricolore sul petto. Altri mondi, anzi no. In questi mesi aveva detto che ...

