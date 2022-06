Chris Evans | i fratelli Russo lo vorrebbero come Wolverine nell' MCU

(Di lunedì 27 giugno 2022) Joee Anthony, registi di Avengers: Infinity War,vederenei panni di'MCU. I, veterani del mondo Marvel e registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, hanno dichiarato cheun ritorno di'MCU, in particolare nei panni di. Al momento sappiamo molto poco del multiverso e dei piani di Kevin Feige per il futuro dell'MCU mentre Maarvel cerca di costruire la sua prossima grande saga, ma è stato già anticipato che un possibile ritorno di volti noti del popolare universo cinematografico sarebbe apprezzato. Infatti, il ritorno di...

Pubblicità

_sassynm : ** robert pattinson, leonardo dicaprio, chris evans - marvelcinemaita : Moon Knight: gli sceneggiatori volevano inserire un cameo di Chris Evans e degli Eterni nella serie - louilla5 : @monicalicious_c Si Chris Evans dai? HAHHAHAHAHA - danshari__ : L'amore che ho per Chris Evans, per nessuno mai - natzslvski : Oggi ho parlato troppo poco con Martha. Mi fa strano stare senza i suoi insulti e gli spam su Chris Evans. -

All'epoca non ero convinto superché aveva interpretato la Torcia umana, però mena i nazisti del passato e del presente e mi sembra inappuntabile. Voto: 7 . THE AVENGERS (2012) ...LEGGI " The Gray Man: ecco tutto quello che c'è da sapere sul film cone Ryan Gosling Potete ammirare il poster qua sotto: Con Ana de Armas, Regé - Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica ...Infatti, il ritorno di Chris Evans, ex Captain America, sarebbe benvoluto soprattutto dai fratelli Russo, che lo vedrebbero bene nei panni del nuovo Wolverine. Parlando al podcast Phase Zero di ...Netflix ha rilasciato la photo gallery ufficiale e un nuovo poster dell'atteso film dei fratelli Russo, The Gray Man, con protagonisti Ryan Reynolds e Chris Evans.