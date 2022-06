Camorra | carabinieri arrestano esponente clan dei Casalesi

(Di lunedì 27 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Estorsione aggravata dal metodo mafioso: è il reato che idi Marano di Napoli contestano a Giosuè Fioretto, 59enne già noto alle forze dell’ordine e ritenuto contiguo aldei. L’uomo, secondo gli investigatori, ha chiesto 5mila euro all’amministratore di una società di metalli che ha sede a Castel Volturno (Caserta) ma che abita a Marano di Napoli per poter continuare a lavorare “serenamente”. Ma l’imprenditore, che non si è mai piegato alla, si è subito rivolto ai. I due si sono dati un appuntamento per saldare il conto ma all’incontro c’erano anche i militari dell’Arma che sono intervenuti e messo le manette all’estorsore. Adesso è chiuso nel carcere napoletano di Secondigliano a disposizione dell’autorità ...

