Bella ciao al cdx | Tommasi nuovo sindaco di Verona La scelta decisiva | mai in pubblico con i politici

Pubblicità

DefenceU : Una mattina mi son svegliato, o bella, ciao! bella, ciao! bella, ciao, ciao, ciao! Una mattina mi son svegliato ed… - enapesi : RT @LuciMir_: Abbiamo vintooooo!!!! Che bello vedere un mare di giovani cantare bella ciao davanti al municipio, grazie #Verona, grazie #To… - cesarebrogi1 : RT @LuciMir_: Abbiamo vintooooo!!!! Che bello vedere un mare di giovani cantare bella ciao davanti al municipio, grazie #Verona, grazie #To… - IstintoDiVino : RT @LuciMir_: Abbiamo vintooooo!!!! Che bello vedere un mare di giovani cantare bella ciao davanti al municipio, grazie #Verona, grazie #To… - paoloparenti9 : RT @LuciMir_: Abbiamo vintooooo!!!! Che bello vedere un mare di giovani cantare bella ciao davanti al municipio, grazie #Verona, grazie #To… -

"Il progetto è nuovo, si tratta di partire con un consenso che non era scontato ricevere in maniera così grande", aggiunge mentre i suoi sostenitori cantano ''. Guerra raccoglie l'eredità ...Svicola quando gli chiedono di una parte dei suoi che sta cantandoe spiega: 'È devastante l'entusiasmo che abbiamo mosso a Verona'. Aveva promesso che in caso di successo sarebbe andato ...(LaPresse) Grande festa a Catanzaro per la vittoria di Nicola Fiorita al secondo turno delle elezioni amministrative. Il candidato del ..."Damiano ale, Damiano ale", cantano commossi i ragazzi con le magliette gialle. Incredibile ma vero, a Damiano Tommasi è riuscito il più mancino dei tiri: è il nuovo sindaco di Verona. Mentre ...