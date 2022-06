(Di lunedì 27 giugno 2022)ha ufficialmente salutato: il cestista statunitense naturalizzato siriano si era unito alla corte di coach Ettore Messina a gennaio,ndo la Pallacanestro Varese e firmando uncon il club meneghino fino al 30 giugno 2022. La sua attuale società ha però deciso di non estendere l’accordo siglato appena seifa, concludendo dunque il rapporto, breve, ma che ha comunque permesso allo statunitense di laurearsi Campione d’Italia con, superando i rivali della Virtus Bologna. Nei seidurante i quali ha indossato la maglia dell’Armani Exchange,ha collezionato quattro presenze in Eurolega e sei in Serie A: i frequenti problemi fisici ...

Il ballottaggio, allora, è tra Jerian Grant, ultimamente sul pezzo dopo i balbettii invernali, e unKell non ancora in forma ma dotato di maggior talento complessivo. Che può servire stasera ma ...Il gioco da tre punti di Bentil riduce ulteriormente il divario, poiKell realizza i punti che ... Sappiamo che da questa stagione tutte le gare del campionato disono comunque fornite dalla ... Basket, Trey Kell lascia dopo sei mesi l'Olimpia Milano in scadenza di contratto L'Olimpia Milano ha ufficialmente salutato Trey Kell: il cestista statunitense naturalizzato siriano si era unito alla corte di coach Ettore Messina a gennaio, lasciando la Pallacanestro Varese e firm ...Il saluto del club con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Gli auguriamo il meglio per il proprio futuro" ...