Sinner | il supercoach lo mette a dieta | mai più senza

Pubblicità

Dondolino72 : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it - CiaCecy : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it - angelomangiante : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it - AriannaNardi : RT @FedeCocchi: Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it - FedeCocchi : Darren #Cahill, supercoach di #Sinner ci ha raccontato un po' di cose... @Gazzetta_it -

e ilCahill: si salvi chi può La cosa non ci sorprende neanche un po', ma pare che Jannik abbia fatto un'ottima impressione al suo nuovo. 'Un ragazzo estremamente ...... JannikONLY ITALY La Gazzetta dello Sport intervista il nuovodi Jannik, Darren Cahill, ex tecnico di Hewitt e Agassi, che affiancherà il coach del tennista altoatesino, ...Sinner inizierà a lavorare con il supercoach Darren Cahill subito dopo Wimbledon: ecco i progetti che l'allenatore ha in serbo per lui.Le prime impressioni del coach australiano sull'altoatesino in un'intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport ...