Salernitana-Atalanta, ecco le due contropartite da inserire nell’affare Ederson (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proseguono spedite le trattative tra Salernitana e Atalanta per l’affare che mira a portare Ederson alla corte di Gasperini. Per il centrocampista granata l’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 15 milioni di euro e due contropartite tecniche. Il club di Danilo Iervolino avrebbe individuato nei difensori Matteo Lovato e Caleb Okoli le pedine giuste, ma vanno limati i dettagli con la dirigenza bergamasca, che sembra propensa ad approfondire i discorsi in questa direzione. Intanto potrebbe clamorosamente saltare l’approdo in Campania di Joao Pedro, che una volta terminata l’esperienza a Cagliari potrebbe volare in Bundesliga. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Proseguono spedite le trattative traper l’affare che mira a portarealla corte di Gasperini. Per il centrocampista granata l’intesa potrebbe essere raggiunta sulla base di 15 milioni di euro e duetecniche. Il club di Danilo Iervolino avrebbe individuato nei difensori Matteo Lovato e Caleb Okoli le pedine giuste, ma vanno limati i dettagli con la dirigenza bergamasca, che sembra propensa ad approfondire i discorsi in questa direzione. Intanto potrebbe clamorosamente saltare l’approdo in Campania di Joao Pedro, che una volta terminata l’esperienza a Cagliari potrebbe volare in Bundesliga. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialUSS1919 | C'è l'accordo con #Lovato dell'@Atalanta_BC. Chiesto anche #Okoli. Distanza con… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialUSS1919, raggiunta l'intesa economica per #Lovato, ma il difensore riflette - GiovaAlbanese : Calendario #Juventus #SerieA GIRONE D'ANDATA ?? Sassuolo ? Sampdoria ?? Roma ?? Spezia ? Fiorentina ?? Salernitana ? Mo… - BarneyKR : @franvanni Diciamo, che certi giornalisti, inventano trattative legate all'Inter (Ederson Salernitana), per poi par… - Viola19262 : L'atalanta tratta con l'Inter e balza in testa per #pinamonti, superate #fiorentina, #monza e #Salernitana -