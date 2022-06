PSG | addio definitivo al portiere | spuntano le cifre della cessione

(Di domenica 26 giugno 2022) Il PSG di Al Khelaifi è pronto all’ennesima rivoluzione. Non solo acquisti per il club francese, che, ha bisogno anche di lavorare in uscita. Il Psg ha realizzato negli ultimi anni faraoniche campagne acquisti. Il club parigino ha portato sotto la Torre Eiffel campioni di livello mondiale, costruendo anno dopo anno, una corazzata. Nonostante ciò Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Il futuro di Neymar potrebbe essere lontano dal Paris Saint Germain già in questa stagione: l'attaccante brasiliano non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni del presidente dei parigini Al Khelaifi, ...Andrea Agnelli ©LaPresseLe dichiarazioni del numero uno delnon sarebbero piaciute all'ex Barcellona, che ha voglia di sentirsi amato per poter dare il meglio di se. L'idea di direai ... Psg, Neymar spinge per l'addio Il futuro di Neymar potrebbe essere lontano dal Paris Saint Germain già in questa stagione: l’attaccante brasiliano non avrebbe gradito le ultime dichiarazioni del presidente dei parigini Al Khelaifi, ...Stando a quanto riportato da Loic Tanzi di RMC Sport, Neymar non è sicuro di rimanere al PSG dopo i recenti commenti del presidente Nasser Al-Khelaïfi: il brasiliano non ha gradito e ora, sia lui che ...