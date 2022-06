Pagelle Campionato Italiano ciclismo | prova in linea uomini Elite | Zana sorprende tutti | i giovani fanno ben sperare

Pubblicità

sportface2016 : #Ciclismo Le pagelle della prova in linea dei #campionatiitaliani, Filippo #Zana sorprende tutti e si prende la mag… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Il pagellone del campionato dei biancorossi tricolori: super Shields, il 'ministro' Melli, la riscossa di Grant e tanto… - fabiocavagnera : Il pagellone del campionato dei biancorossi tricolori: super Shields, il 'ministro' Melli, la riscossa di Grant e t… - OlimpiaMiNews : Il pagellone del campionato dei biancorossi tricolori: super Shields, il 'ministro' Melli, la riscossa di Grant e t… - AlessandroMagg4 : Il pagellone del campionato dei biancorossi tricolori: super Shields, il 'ministro' Melli, la riscossa di Grant e t… -

SPORTFACE.IT

... che dopo il positivo quarto posto inpuò vantare un titolo vinto in bacheca. Le ... Cronaca della partita edelle due squadre IL TABELLINO GASSINO SR " CHERASCHESE 4 - 1 RETI (2 - 0; ...LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA LeFRANCESCO BAGNAIA 10 : Giornata perfetta per Pecco, ... In unin cui evitare gli zeri è fondamentale, la costanza di Martin potrebbe fare la ... PROVA IN LINEA uomini Elite, pagelle ciclismo Campionati Italiani 2022: Zana trionfa a sorpresa Ciclismo, Campionati Italiani 2022: le pagelle della prova in linea uomini Elite, sorpresa Zana che si prende la maglia tricolore. Tanti giovani protagonisti ...Ciclismo, oggi la prova in linea uomini Elite dei Campionati Italiani 2022: come seguire la corsa in diretta tv e streaming ...