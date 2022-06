Non solo l’aborto, in Usa i diritti sotto attacco (Di domenica 26 giugno 2022) Il giudice ultraconservatore Thomas mette nel mirino contraccettivi e rapporti omosessuali. Incarna una destra cristiana fondamentalista che ha trovato in Trump il proprio guardiano Leggi su lastampa (Di domenica 26 giugno 2022) Il giudice ultraconservatore Thomas mette nel mirino contraccettivi e rapporti omosessuali. Incarna una destra cristiana fondamentalista che ha trovato in Trump il proprio guardiano

elio_vito : Diciamo la verità, in Italia il diritto all’aborto non è garantito, per il gran numero di obiettori. Per questo la… - ClaMarchisio8 : Comunque la si pensi c'è una cosa peggiore dell’aborto: l’aborto clandestino. Vietare l'aborto non vieta mai l'abor… - rulajebreal : La destra religiosa alla Corte Suprema USA abolisce dopo 50 anni il diritto costituzionale all’aborto. Per i giudic… - tartaxruga : immagina non solo essere al concerto dei seventeen ma incontrare anche jungkook e mezza kpop industry DIO HA I SUOI PREFERITI STOP - dan94re : @doctor_el86 Argomenta invece di fare il maleducato dietro un social, cerebroleso. Kulusevski alla jvue era uno dei… -

Non solo Russia, Biden porta al G7 la sfida alla Cina la Repubblica Per la difesa un vecchio ‘pallino’: rispunta Senesi come sostituto di Milenkovic Non solo Nikola Milenkovic. L'Inter è alla ricerca di un centrale che possa sostituire il partente Milan Skriniar (destinato al Psg per 70 milioni) e sfoglia la… Leggi ... Frosinone al ballottaggio, oggi la sfida decisiva tra Marzi e Mastrangeli. Si chiude alle 23.00 Dalle 7 alle 23, poi i giochi saranno fatti. Domenica decisiva, a Frosinone, per la politica non solo del capoluogo e non solo di questa tornata amministraativa. E- il giorno del ballottaggio tra Ricc ... Non solo Nikola Milenkovic. L'Inter è alla ricerca di un centrale che possa sostituire il partente Milan Skriniar (destinato al Psg per 70 milioni) e sfoglia la… Leggi ...Dalle 7 alle 23, poi i giochi saranno fatti. Domenica decisiva, a Frosinone, per la politica non solo del capoluogo e non solo di questa tornata amministraativa. E- il giorno del ballottaggio tra Ricc ...