Napoli: tolto il 'pensiero' Ospina, ma adesso chi va in porta? (Di domenica 26 giugno 2022) David Ospina è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Nasr. La stampa saudita danno l'affare praticamente per certo, con il portiere colombiano che a 34 anni decide di cambiare completamente vita e di accettare una proposta da 3,5 milioni di euro a stagione, più bonus alla firma. A questo punto il Napoli, o meglio la società, in qualche modo si toglie dalla testa il pensiero Ospina ed ora lo deve togliere anche Spalletti. L'allenatore toscano è stato molto chiaro sul ruolo del portiere: "Ad oggi nessuno vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi". Parole che sono sembrate una bocciatura per Meret, ovvero il portiere prediletto dalla società che ha intenzione di fargli rinnovare il contratto. Ospina niente Napoli: tocca a Meret A questo punto sembra che l'ex Spal sia finalmente il ...

