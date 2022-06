MotoGP, classifica piloti aggiornata dopo GP Olanda 2022: Bagnaia accorcia su Quartararo (Di domenica 26 giugno 2022) La classifica piloti di MotoGP aggiornata dopo il GP di Olanda 2022, undicesimo appuntamento del mondiale di MotoGP. Sul circuito di Assen trionfa Pecco Bagnaia, in testa fin dal primo giro e perfetto a gestire la situazione. Tanto più che Fabio Quartararo cade per due volte e deve ritirarsi. Sul podio l’altro italiano Marco Bezzecchi e lo spagnolo Vinales. Di seguito la classifica piloti aggiornata. L’ORDINE DI ARRIVO classifica piloti aggiornata Quartararo 172 Espargaro A. 151 Zarco 114 Bagnaia 106 Bastianini 105 Binder B. 93 Miller 91 Mir 77 Rins 75 Oliveira 71 Martin 70 Vinales ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) Ladiil GP di, undicesimo appuntamento del mondiale di. Sul circuito di Assen trionfa Pecco, in testa fin dal primo giro e perfetto a gestire la situazione. Tanto più che Fabiocade per due volte e deve ritirarsi. Sul podio l’altro italiano Marco Bezzecchi e lo spagnolo Vinales. Di seguito la. L’ORDINE DI ARRIVO172 Espargaro A. 151 Zarco 114106 Bastianini 105 Binder B. 93 Miller 91 Mir 77 Rins 75 Oliveira 71 Martin 70 Vinales ...

Pubblicità

sportface2016 : #MotoGP, la classifica piloti aggiornata dopo il #DutchGP - FormulaPassion : #MotoGP: l'ordine d'arrivo del #DutchGP - Tuttipazziperi1 : Il pilota della @KTM_Racing vince anche nella Cattedrale del motociclismo ed aggancia Vietti in testa alla classifi… - zazoomblog : Ordine d’arrivo MotoGP GP Olanda 2022: risultati e classifica gara - #Ordine #d’arrivo #MotoGP #Olanda - 1976gianni : #MotoGP #TTAssen #DutchGP se devi buttare giù un altro #pilota quando sei primo in #classifica #mondiale , far perd… -