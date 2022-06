(Di domenica 26 giugno 2022) Il fantoccio: la Bielorussia e la Russia devono essere pronte aanche "l'più" per difendersi da. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander ...

Pubblicità

tabarro63 : RT @globalistIT: - globalistIT : - nuraddin58 : RT @VladDicost: #UkraineRussiaWar pillole Politicamente #Putin sta facendo pressione su #Lukashenko su una presunta minaccia nucleare dell… - makhnytskyy : RT @VladDicost: #UkraineRussiaWar pillole Politicamente #Putin sta facendo pressione su #Lukashenko su una presunta minaccia nucleare dell… - VladDicost : #UkraineRussiaWar pillole Politicamente #Putin sta facendo pressione su #Lukashenko su una presunta minaccia nucle… -

Globalist.it

...: la Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche "l'arma più seria" per difendersi da attacchi esterni. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander, ...Vladimir Putin, dopo avere incontrato a San Pietroburgo il presidente Alexander, si è ...colera dovrebbero peggiorare a luglio e gli occupanti russi negano l'esistenza di una tale", ... Lukashenko minaccia: “Pronti a schierare l’arma più seria per difenderci dagli attacchi esterni” La Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche «l’arma più seria» per difendersi da attacchi esterni. Lo ...Proprio Lukashenko, esprimendo, a suo dire ... Putin solleva nuovamente la minaccia nucleare alla vigilia dell’incontro di domenica dei leader del G7 ospitati dal cancelliere tedesco Olaf Scholz nelle ...