L' Occidente trema | “Pronta l' arma più seria” La minaccia bielorussa fa sobbalzare

(Di domenica 26 giugno 2022) La Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche «l'più» per difendersi da attacchi esterni. Lo ha dichiarato il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, durante il suo incontro con l'omologo russo, Vladimir Putin, a San Pietroburgo. «Non lo nasconderò, sollevo questa questione così possiamo prepararci a tutto, anche per lo schieramento dell'piùper proteggere la nostra Patria da Brest a Vladivostok», ha detto Lukashenko, «questa è la nostra responsabilità immediata». Lukashenko ha affermato di aver discusso con Putin in modo esteso le questioni di difesa e sicurezza «così che i nostri popoli - i russi e i bielorussi - sappiano che sono sottoprotezione». Gli animi si fanno sempre più bollenti.

Pubblicità

ilGiornale.it

... se lo tocchi con un ditotutto. E lì sul Mar Rosso io ho 450 ucraini nei miei hotel che ... I russi sono più disposti di noi a tirare la cinghia, mentre la debolezza di noi dell'è di non ...LETTURE/ Rampini e la fine dell': dove ci porta il "suicidio" americano Il mondo di ... Oltre la terra cheper i colpi del nemico o nel soffio vitale che sta per spegnersi, c'è forse un ... L'imprenditore Preatoni: "Il mondo è come un budino, se lo tocchi con un dito trema tutto" La Bielorussia e la Russia devono essere pronte a schierare anche «l’arma più seria» per difendersi da attacchi esterni. Lo ...“Periodo funereo”, lo definisce Ernesto Preatoni, imprenditore e finanziere, “inventore” di Sharm El Sheik, che negli ultimi anni ha molto investito in Europa dell’Est, in Russia dopo i Paesi Baltici ...