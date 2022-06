Il Cagliari non molla Lapadula: nei prossimi giorni incontro col Benevento (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Cagliari non molla Gianluca Lapadula. L’attaccante di proprietà del Benevento è uno dei giocatori più ambiti di questo mercato estivo e le sirene sarde non si placano. Anzi, se possibile, si intensificano. I rossoblu hanno compiuto decisi passi avanti nella trattativa con il giocatore, allettato dalla prospettiva di tornare alla corte di Fabio Liverani, che lo ha già allenato nell’esperienza in serie A a Lecce. Stando a quanto riferisce Sky Sport, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un nuovo incontro tra la dirigenza del Benevento e quella del Cagliari. Il club giallorosso ha lasciato intendere che è disposto ad ascoltare offerte riguardanti tutti i giocatori di sua proprietà ma al tempo stesso non è ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIlnonGianluca. L’attaccante di proprietà delè uno dei giocatori più ambiti di questo mercato estivo e le sirene sarde non si placano. Anzi, se possibile, si intensificano. I rossoblu hanno compiuto decisi passi avanti nella trattativa con il giocatore, allettato dalla prospettiva di tornare alla corte di Fabio Liverani, che lo ha già allenato nell’esperienza in serie A a Lecce. Stando a quanto riferisce Sky Sport, neidovrebbe esserci un nuovotra la dirigenza dele quella del. Il club giallorosso ha lasciato intendere che è disposto ad ascoltare offerte riguardanti tutti i giocatori di sua proprietà ma al tempo stesso non è ...

