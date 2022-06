(Di domenica 26 giugno 2022) Ilcon glidella prova in linea Elite aidia sorpresa vincendo laa quattro dell’arrivo di Alberobello, tanta l’emozione per il corridore veneto che agguanta la maglia tricolore e corona un sogno. In alto allora ecco le fasi finali dello sprint in cui regola Rota, Battistella e Piccolo. SportFace.

Pubblicità

poliziadistato : Campionati del Mondo #nuoto #Budapest2022 #Fiammeoro campioni con #ThomasCeccon e #AlessandroMiressi 4x100 sl.… - Paoloboi69 : RT @poliziadistato: Campionati del Mondo #nuoto #Budapest2022 #Fiammeoro campioni con #ThomasCeccon e #AlessandroMiressi 4x100 sl. #NuotoS… - BomprezziMarco : RT @poliziadistato: Campionati del Mondo #nuoto #Budapest2022 #Fiammeoro campioni con #ThomasCeccon e #AlessandroMiressi 4x100 sl. #NuotoS… - GIURODOC : RT @poliziadistato: Campionati del Mondo #nuoto #Budapest2022 #Fiammeoro campioni con #ThomasCeccon e #AlessandroMiressi 4x100 sl. #NuotoS… - cceettina : RT @poliziadistato: Campionati del Mondo #nuoto #Budapest2022 #Fiammeoro campioni con #ThomasCeccon e #AlessandroMiressi 4x100 sl. #NuotoS… -

SPORTFACE.IT

Guarda glidella vittoria del Milan nel 2007 Tradizione rossonera: suo padre Cesare ha ... infatti, aveva vinto cinque Coppe dei Campioni, sette, una Coppa Italia a fronte di 902 ......Marcell Jacobs la finale dei 100 metri maschili aiassoluti italiani di Rieti . Il campione olimpico ha chiuso la gara in 10.12 , precedendo Ali e Tortu . Ecco il video con gli... Highlights campionati italiani 2022 ciclismo: Filippo Zana trionfa in volata (VIDEO) Il video con gli highlights della prova in linea Elite ai campionati italiani 2022 di ciclismo: Filippo Zana trionfa a sorpresa vincendo la volata a quattro dell’arrivo di Alberobello, tanta ...Una di quelle gare in grado di smentire categoricamente chi critica la MotoGP per il poco spettacolo in pista. Augusto Fernandez domina la gara di Moto2 e aggancia Celestino Vietti in testa alla ...