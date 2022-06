Guerra Russia-Ucraina, missili su Kiev all’alba. L’accusa di Energoatom: “Sfiorata una nostra centrale nucleare”. Salvate bimba di 7 anni e la mamma intrappolate tra le macerie. (Di domenica 26 giugno 2022) Il ministro della difesa russo visita le truppe in combattimento. Colpito anche un asilo nido, fortunatamente vuoto di domenica. I grandi della terra si incontrano oggi a Elmau: Biden in Europa cerca il rilancio Leggi su lastampa (Di domenica 26 giugno 2022) Il ministro della difesa russo visita le truppe in combattimento. Colpito anche un asilo nido, fortunatamente vuoto di domenica. I grandi della terra si incontrano oggi a Elmau: Biden in Europa cerca il rilancio

