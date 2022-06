Fecondazione assistita | nella bergamasca 2000 procedure all’anno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 giugno 2022) Bergamo. Il 20 per cento delle coppie ha problemi di fertilità: nel 40 per cento dei casi la causa è di natura femminile, nell’altro 40 di natura maschile e poi c’è un 20 per cento dove le cause rimangono inspiegate. La dottoressa Lucia Maragno è specializzata in ginecologia, ostetricia e infertilità di coppia. Lavora con Biogenesi, uno dei maggiori centri per lain Italia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che a Bergamo si appoggia a CasaMedica, centro polispecialistico di medicina integrata di via Camozzi. Dottoressa, quali sono le principali cause dell’infertilità? Sono molteplici e sono riconducibili ad entrambi i sessi, nonostante le donne siano portate a pensare di essere più facilmente la ragione della mancata gravidanza. Una volta individuate le cause della riduzione della fertilità, alcune di queste sono ...