Covid, oltre 5mila positivi in Campania. Due i decessi (Di domenica 26 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Questo il bollettino di oggi sul Covid diramato dalla Regione Campania (dati aggiornati alle 23.59 di ieri): positivi del giorno: 5.458 di cui: positivi all'antigenico: 5.151 positivi al molecolare: 307 Test: 19.269 di cui: Antigenici: 15.627 Molecolari: 3.642 Deceduti: 2 Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573 Posti letto di terapia intensiva occupati: 23 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 361 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

