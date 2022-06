Auguri ' Cecchetto' | 85 anni di applausi per l' attore massese - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

LA NAZIONE

Grazieper le sane risate e bei momenti di arte istrionico che hai generosamente donato alla tua amata Massa!"... tra i quali "Volo" da cui deriva il suo cognome d'arte, che abbandona per approdare, come conduttore, presso Radio Capital, diretta da Claudio. Dal 1998 al 2001 conduce tre edizioni de "Le ... Auguri ’Cecchetto‘: 85 anni di applausi per l’attore massese Oggi compie 85 anni Francesco Bigini, da tutti i massesi conosciuto col nome d’arte “Cecchetto”. "Bigini è il decano del Teatro Massese – ricorda Fabio Cristiani – , inizia giovanissimo in varie filod ...Attore, scrittore e conduttore, bergamasco di nascita ma bresciano di adozione: così lo vede il vignettista Luca Ghidinelli ...