Anna Tatangelo e Livio Cori si sono lasciati definitivamente | c' entra Gigi D’Alessio?

(Di domenica 26 giugno 2022) Dopo essersi rimessi insieme con la promessa di non anteporre le carriere al lavoro,sidettiaddio. Secondo alcuni una delle ragioni della rottura èD'Alessio.

Pubblicità

andreapalazzo2 : @RadioItalia @officialFandP Ci sarà Anna Tatangelo? @_AnnaTatangelo_ - kickboxingfa : @annalisa__scar @gorgamonica1 @NikaTatangelo90 @marytatangelo99 @Danieladansica @DomenicoRotolo @SaraLiccardi… - simonaol87 : @biforuta_ Lei la conciano così male alla sua età che pare Anna Tatangelo, 46 anni dimostrati a 17 - vitenelpiede : raga ho le airpods con la roba dell’audio spaziale mi sento a un concerto di anna tatangelo ma sono all’aeroporto d… - RADIOEFFEITALIA : 'O CORE E NA FEMMENA (FEAT. ANNA TATANGELO) -

... Irene Grandi (da "Prima di partire") "Benedetta passione", Laura Pausini (da "Resta in ascolto") "Cosa ne sai",(da "Mai dire mai") "Vuoto a perdere", Noemi (da "Rossonoemi") "Lampo ...e Livio Cori , dopo vari tira e molla, si sarebbero definitivamente detti addio . Lui, però, sarebbe ancora pazzo della cantante di Sora. Per una amore che finisce, ce ne è uno che ...Dopo essersi rimessi insieme con la promessa di non anteporre le carriere al lavoro, Anna Tatangelo e Livio Cori si sono detti definitivamente addio. Secondo alcuni una delle ragioni della rottura è G ...La coppia, prima della separazione, ha avuto un figlio di nome Andrea che sembra aver preso tutto dalla madre.